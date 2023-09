Sargeant zegt sorry: "Het was eigenlijk best wel een goede dag"

Logan Sargeant ging de fout in, in de kwalificatie in Japan. De Amerikaanse Williams-coureur vloog in de laatste bocht de bandenstapel in. Zijn Williams was volledig afgeschreven en Sargeant baalde als een stekker. Hij geeft na afloop aan dat alles tot zijn crash juist heel goed ging.

Sargeant staat onder zware druk bij het team van Williams. Hij heeft nog geen contract voor volgend seizoen en daarmee is zijn stoeltje het enige vrije plekje voor 2024. Hij lijkt de favoriet te zijn voor het stoeltje, maar in de afgelopen weken ging hij veelvuldig de fout in. In Zandvoort crashte hij ook al en vorige week in Singapore parkeerde hij zijn bolide in de muur tijdens de race. Het is dan ook nog maar de vraag wat Williams met hem gaat doen.

Sargeant baalde na afloop van zijn crash. De Amerikaan schoof heel hard de muur in en hij moest leven met de gevolgen. Na afloop sprak hij zich uit bij RaceFans: "Tot de crash was het eigenlijk best wel een goede dag. Het ging wel aardig en de auto bevond zich in het juiste window. De achterbanden worden in de laatste sector gewoon te warm. Ik verloor de achterkant bij de exit van de bocht. Misschien ging ik iets te agressief op het gas met de rugwind. Je raakt daar heel snel het gras. Jammer genoeg raakte ik het gras daar en kon ik niets meer doen. Ik baal, dit wilde ik niet."

