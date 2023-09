Marko ziet lichtpuntje: "Toen waren we gewoon het snelste van het veld"

Het team van Red Bull Racing beleefde een rampzalig weekend in Singapore. De Oostenrijkse renstal kon op het stratencircuit van Marina Bay niet domineren en dat was voor het eerst dit seizoen. Max Verstappen kwam nog als vijfde over de streep en Helmut Marko zag alsnog een paar pluspunten.

Red Bull stelde dit weekend flink teleur. De Oostenrijkse renstal had voorafgaand de race wel verwacht dat ze het zwaar zouden krijgen in Singapore, maar zo'n tegenvallend weekend had niemand verwacht. Verstappen en zijn teamgenoot Sergio Perez vielen allebei al af in het tweede gedeelte van de kwalificatie. Ze klaagden allebei ook over problemen met de balans van de auto. Op zondag ging het ietsje beter, de vijfde plaats van Verstappen was het eindresultaat.

Ook Perez pakte nog een paar puntjes, maar hij raakte in de slotfase wel de Williams van Alexander Albon. Dat leverde de Mexicaan een tijdstraf van vijf seconden op. Ondanks de tegenvallende resultaten, zag men bij Red Bull Racing toch een paar kleine lichtpuntjes. Teamadviseur Helmut Marko laat aan Auto, Motor und Sport weten dat Red Bull toch competitief was: "Aan het begin hadden we voordeel van de zwaardere auto's, dat kwam natuurlijk door de brandstof. Tijdens de laatste stints op de mediums hadden we gewoon de snelste auto's van het veld."