Horner zag Verstappen vechten: "Hij stond onder enorme druk"

Max Verstappen schreef vandaag de Grand Prix van Emilia-Romagna op zijn naam. De Nederlander sloeg in de absolute slotfase een aanval van Lando Norris af, en hij kon opgelucht adem halen. Teambaas Christian Horner was vooral heel erg blij met de zege.

Verstappen begon goed aan de race, en zijn zege leek op geen enkel moment in gevaar te komen. In de laatste paar rondjes werd het gat echter steeds kleiner en kleiner. Lando Norris gaf goed gas, en hij kwam gevaarlijk dichtbij zijn Nederlandse vriend. Uiteindelijk hield Verstappen op de streep net genoeg over om de zege binnen te slepen. Hij was daar heel erg blij mee, en dat gold ook voor iedereen bij Red Bull.

Druk

Red Bull-teambaas Christian Horner was trots op Verstappen. Hij zag dat zijn coureur onder druk stond, en dat benadrukte hij nog maar eens toen Sky Sports ernaar vroeg: "Hij stond onder enorme druk. Max had drie waarschuwingen voor track limits ontvangen, dus hij kon het zich niet veroorloven om met die druk een millimeter over de streep te gaan. Hij heeft een geweldige job geleverd. Lando kwam er snel aan aan het einde van de race. Het was voor ons echt een race met twee gezichten. De eerste helft was sterk, maar in de tweede helft van de tweede stint kon Lando ons snel bijhalen."

Verschillen

Horner ziet dan ook dat het gat met de andere teams steeds kleiner wordt. De Brit weet dan ook dat het heel erg spannend gaat worden in de komende races: "Bij de laatste updates zijn de auto's allemaal heel erg hetzelfde geworden. De Ferrari ontwikkelt zich ook, en dat gebeurt altijd als je stabiele regels hebt. Het is echt niet zo dat we dit niet zagen aankomen. Op de baan was McLaren heel erg snel, en dat gold ook voor Ferrari."