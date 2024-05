McLaren-teambaas looft Verstappen: "Zagen zijn kwaliteiten"

Max Verstappen schreef gisteren de Grand Prix van Emilia-Romagna op zijn naam. De Nederlander vocht in de slotfase een spannend duel uit met Lando Norris, maar hij kwam toch als winnaar uit de bus. McLaren-teambaas Andrea Stella was ook onder de indruk van Verstappen.

Verstappen en zijn team Red Bull Racing leken de sport te gaan domineren. Ze waren oppermachtig in de eerste races van het jaar, maar de concurrentie komt nu steeds een stapje dichter bij. In Miami werden ze verslagen door Lando Norris, en ook in Imola waren de verschillen klein. In de trainingen zakte Red Bull door het ijs, maar Verstappen wist zijn rug te rechten. Hij pakte de pole position, en in de race wist hij Norris nog net achter zich te houden.

Kwaliteiten

McLaren-teambaas Andrea Stella had genoten van het gevecht in de slotfase. De Italiaan was onder de indruk van Verstappen, zo laat hij weten aan De Telegraaf: "We weten dat Red Bull een heel goede auto heeft, maar op een dag zoals vandaag zien we ook goed wat de kwaliteiten van de coureur zijn die de race won. Het heeft Max ook al enorm geholpen dat hij zaterdag pole pakte. Dat hij na de start de leidende positie behield, betaalde zich uit omdat hij de banden in de vrije lucht meer kon managen."

Norris

Verstappen kon in de eerste stint een flink gat slaan, maar in de tweede stint viel hij wat terug. De harde banden werden snel slechter, en daardoor liep Norris in. Stella: "Max was in die eerste stint superieur. Na zijn pitstop managede Lando de harde band heel erg goed, omdat we zagen dat iedereen het lastig had op de mediums en iemand als Sergio Perez was op de harde bande zeker niet briljant. Ik denk dat Lando dat heel goed deed, door de banden te sparen richting het einde. Maar er was ook een moment waarop Leclerc de snelste man op de baan was. Dat maakte het interessant en spannend. Er is nu meer dan één competitieve auto, dat zorgt voor verschillende scenario's."