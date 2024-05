Verstappen gesloopt: "Misschien neem ik pijnstillers"

Max Verstappen moest er flink voor vechten, maar afgelopen weekend schreef hij toch de Grand Prix van Emilia-Romagna op zijn naam. Verstappen had het zwaar, zo liet hij na afloop weten. Hij stelde dat hij gesloopt was en dat hij een paar pijnstillers ging innemen.

Verstappen kende een drietal rampzalige vrije trainingen op het circuit van Imola. Hij worstelde in die sessies met de auto, maar Red Bull Racing paste een paar dingetjes aan waardoor hij er in de kwalificatie toch stond. Hij was enorm trots op zijn pole position. Op zondag reed hij vervolgens een ijzersterke race, waarin hij zijn hoofd koel wist te houden. Hij hield de jagende Lando Norris nog maar net achter zich, en hij wist te winnen.

Na afloop van de race moest Verstappen even uitpuffen. Hij had het zwaar gehad tijdens de race, en dat kwam vooral door het circuit. Aan de internationale media liet hij weten hoe hij zich voelde: "Om eerlijk te zijn, ik ben gewoon kapot door alle hobbels op dit circuit. Mijn rug, echt alles doet pijn. Het is hier niet zozeer het fysieke gedeelte, maar het was gewoon zo hobbelig. Al na twintig rondjes voelde ik het in mijn rug. Ik kijk er echt uit om in mijn bed te liggen. Misschien neem ik ook nog wat pijnstillers."