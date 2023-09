Red Bull-talent verdedigt harde behandeling: "Word ik niet bang van"

Het team van Red Bull Racing staat bekend als een team dat jong talent de kans geeft. Via het Red Bull Junior Team stromen talenten door naar AlphaTauri waarna ze kunnen worden gepromoveerd naar Red Bull Racing. Het is een harde leerschool, maar kersvers Red Bull-talent Pepe Marti staat volledig achter zijn keuze.

Het Red Bull Junior Team heeft al veel grote talenten naar de Formule 1 gebracht. Niet alle talenten krijgen deze kans, veel van hen vallen vroegtijdig af. Red Bull eist successen en anders worden de jonge coureurs zonder pardon uit de opleidingsploeg getrapt. Ook in de Formule 1 moeten de coureurs presteren anders kunnen ze aan de kant worden geschoven. In het verleden ontving Red Bull hier veel kritiek over.

In Monza werd de Spaanse Formule 3-coureur Pepe Marti gepresenteerd als het nieuwste lid van de opleidingsploeg van Red Bull. Marti kent de verhalen over de harde behandeling ook, maar in gesprek met SoyMotor laat hij zich juist heel positief uit over Red Bull: "Ik word er echt niet bang van. Als ik moest kiezen voor een opleidingsploeg, dan zou ik altijd kiezen voor Red Bull. Als opleidingsteam is het de beste plek om te zitten. Het is iets wat je heel veel kansen kan bieden."