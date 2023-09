Hamilton vreest voor Williams: "Die zijn bijna niet in te halen"

Lewis Hamilton kende een tegenvallende kwalificatie op het circuit van Monza. De Britse Mercedes-coureur hoopte op een goed resultaat, maar kwam niet veel verder dan de achtste tijd. Hamilton ziet dat er kansen liggen, maar hij wijst ook een opvallende rivaal aan. Hij vreest namelijk voor de Williams van Alexander Albon.

Hamilton verlengde eerder deze week zijn contract bij het team van Mercedes en het was direct duidelijk dat hij barst van de ambitie. In Monza moet hij die ambities voorlopig even in de koelkast plaatsen, want zijn kwalificatie was niet bepaald sterk. Hamilton had het vrijwel de hele sessie lastig en werd uiteindelijk verslagen door de McLaren van Oscar Piastri, zijn teamgenoot George Russell en zelfs de razendsnelle Williams van Alexander Albon.

Hamilton focuste zich na afloop van de kwalificatie direct op de race van morgen. De Britse zevenvoudig wereldkampioen liet aan Sky Sports weten dat hij vooral kijkt naar Albon: "Ik denk dat we allemaal ongeveer dezelfde pace hebben. Het is indrukwekkend om te zien hoe snel die Williams is. Het is niet makkelijk dat we worden verslagen door Williams en McLaren. George deed het geweldig, ik moet mij gewoon verbeteren voor morgen. Die Williams is bijna niet in te halen omdat ze zo snel zijn op de rechte stukken. Maar waar een wil is, is een weg."

Goede score Leclerc

Heb jij vertrouwen in een goede score van Charles Leclerc voor de ogen van de Ferrari-fans op Monza? Zet in bij Jack's en scoor net als Leclerc!