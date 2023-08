Williams onthult oorzaak voor Sargeant's crash op Zandvoort

Het Nederlandse Grand Prix-weekend bleek een achtbaan van emoties voor F1-rookie Logan Sargeant. Op de zaterdag wist de Amerikaanse jongeling vriend en vijand te verrassen door zijn Williams-bolide naar Q3 te brengen, maar kreeg bij de Grand Prix op zondag een vroegtijdig einde voor z'n kiezen. Sargeant crashte zijn Williams tijdens de race en kon als gevolg op veel negatieve geluiden rekenen. Maar de crash was niet vanwege een rijdersfout, laat Williams weten.

De veranderende weersomstandigheden aan de Noord-Hollandse kust bleek een grote uitdaging voor alle twintig F1-coureurs te zijn. In de beginfase van de race wist de Williams-coureur het hoofd koel te houden en zijn FW45-bolide op het circuit te houden.

Maar, in ronde zestien van de race ging het toch mis voor Sargeant. In de uitdagende sector twee schoot de Amerikaanse coureur rechtdoor de barrières in, waardoor het einde race voor hem betekende. Na afloop van de race kreeg Sargeant veel kritiek, omdat het er in eerste instantie vanuit de camerabeelden op leek dat het om een rijdersfout ging. Echter bleek dit niet het geval, laat Williams na een analyse van de auto weten.

Zo meldt de Britse renstal via haar social mediakanalen dat de oorzaak van Sargeant's crash een hydraulisch probleem is. De auto zou namelijk beschadigd zijn geraakt door een kerbstone, waardoor de formulewagen vervolgens dankzij een hydraulisch verlies crashte.

Keep your head up, @LoganSargeant 馃挋



Logan's FW45 suffered a loss of hydraulics on landing from taking a kerb. Now we've got the car back, we'll assess it and review what caused this issue before getting it ready for Monza 馃挭 pic.twitter.com/wbGEB8IUdZ