Wat gebeurde er nog meer in Zandvoort?

Voordat de Dutch Grand Prix van start ging, werd de Formule 2 en Porsche Supercup afgewerkt. Hieronder een korte resumé over deze twee feeder series.

Formule 2

Clement Novalak behaalde zijn eerste Formule 2-overwinning in de vermakelijke hoofdrace op Zandvoort. De Trident-coureur hield zichzelf uit de problemen. Zane Maloney hield Jak Crawford op afstand voor de tweede plaats. De top zes van het rijderskampioenschap kenden problemen, waarbij leider in het klassement Théo Pourchaire en concurrent Frederik Vesti er beiden niet in slaagden te finishen. Richard Verschoor reed een strakke race, maar het was net onvoldoende voor eremetaal. De Nederlander werd vierde.

Finally 馃ス



馃敊馃Υ https://t.co/CJ4GMLLLto — Clément Novalak (@ClementNovalak) ___Escaped_link_64ebddedbd6b3___

TOP 10



A race that kept us guessing from start to finish 馃槄 But we finally know our points-scorers! Here they are...___Escaped_link_64ebddedbd6b4___ ___Escaped_link_64ebddedbd6b5___ pic.twitter.com/03jxKgmksC — Formula 2 (@Formula2) ___Escaped_link_64ebddedbd6b7___

Pourchaire behoudt de leiding in het rijderskampioenschap op 168, met Vesti op 156. Ayumu Iwasa blijft derde op 134, voor Jack Doohan op 130. Victor Martins blijft vijfde als enige coureur in de top vijf die scoorde en heeft 122 punten.

DRIVER STANDINGS



No major changes at the top, with four big names failing to finish!



Roll on Monza 馃幉#DutchGP #F2 pic.twitter.com/EqDDtYtcBU — Formula 2 (@Formula2) ___Escaped_link_64ebddedbd6bb___

Porsche Cup

Opnieuw een Nederlander die op het hoogste treetje mocht staan tijdens de Porsche Cup na Morris Schuring op de zaterdag. Dit keer was het de beurt aan Loek Hartog, die gisteren als tweede eindigde. Hartog reed over de hele afstand een indrukwekkende race tegen Bastian Buus en behaalde zijn eerste overwinning in de Porsche Supercup. Buus vergrootte zijn voorsprong in het algemeen klassement tot 21 punten op de derde plaats geëindigde Larry ten Voorde.

“Ik heb een geweldig duel gehad met Bastian. We zijn er allebei voor gegaan, maar hebben het altijd eerlijk gehouden”, aldus Hartog. “Voor mij is een droom uitgekomen met mijn eerste Supercup-overwinning. Ik ben niet ver van Zandvoort opgegroeid en heb op dit circuit met allerlei raceauto’s gereden. Om hier te winnen voor mijn eigen publiek is ongelooflijk.” Dankzij zijn eerste overwinning schoof de 20-jarige Nederlander door naar de zesde plaats in het algemeen klassement.

De titel wordt beslist in de slotrace op Monza volgende week waar een rijder maximaal 25 punten kan vergaren. Ten Voorde zal moeten winnen en Buus mag niet hoger eindigen als P12. P2 is niet voldoende voor Ten Voorde. Bij gelijke stand wint de Nederlander op basis van de overige resultaten.