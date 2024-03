Drugovich tekent ELMS-contract

Aston Martin-reservecoureur Felipe Drugovich keert dit jaar weer terug in een kampioenschap. De Braziliaan heeft namelijk een deal gesloten met het team van Vector Sport. Drugovich zal gaan rijden in de European Le Mans Series, hij zal een LMP2-bolide gaan besturen.

Drugovich werd in 2022 kampioen in de Formule 2 en met die titel verdiende hij een rol als reservecoureur bij Aston Martin. Hij is elk raceweekend aanwezig op de circuits en hij rijdt soms ook vrije trainingen en testsessies. Die rol zal hij dus gaan combineren met een zitje in het ELMS bij Vector Sport. Hij zal de Oreca met startnummer 10 gaan delen met Ryan Cullen en Stéphane Richelmi. De wagen staat ook ingeschreven voor de 24 uur van Le Mans, maar het is niet duidelijk of Drugovich ook aan deze race gaan deelnemen.