Drugovich mag ook post season test rijden voor Aston Martin

Aankomende week wordt na de seizoensfinale in Abu Dhabi de post season test afgewerkt op het circuit van Yas Marina. Alle teams moeten daar twee auto's inzetten. Eén auto is gereserveerd voor een rookie en met de andere auto wordt een bandentest afgewerkt. Het team van Aston Martin heeft hun line-up bekend gemaakt.

Meerdere teams hebben al bekend gemaakt welke coureurs in actie zullen komen tijdens de test van aankomende dinsdag. Het team van Aston Martin kiest ervoor om hun vaste coureurs Fernando Alonso en Lance Stroll allebei een halve dag te laten rijden tijdens de test. Hun rookie-coureur is ook geen verrassing, het team kiest weer voor Felipe Drugovich. De Braziliaan maakte gisteren indruk met de tweede plaats tijdens de eerste vrije training.

Lance Stroll and Fernando Alonso will be participating in the Abu Dhabi end-of-season tyre test, with Lance driving in the morning session before Fernando gets behind the wheel of the AMR23 in the afternoon.