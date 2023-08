F1 en de intensiteit: verschillende meningen rondom meer GP’s op kalender

Wanneer je al wat langer de Formule 1 volgt, dan is het je vast weleens opgevallen dat er enorm veel verschillende Grands Prix zijn. In de komende seizoenen kunnen het er alleen maar meer worden. In de toekomst zijn zoveel Grands Prix natuurlijk niet zonder risico’s: zo moeten de coureurs het natuurlijk nog wel aan kunnen, maar het is ook van belang dat de monteurs het wel vol kunnen houden. Hieronder lees je de verschillende meningen - en de speculaties rondom een eventuele oplossing - over de vele raceweekenden die de coureurs misschien te wachten staan.

Zo ziet het huidige raceweekend eruit

Om het verschil goed te kunnen weten, is het van belang dat je eerst weet hoe een raceweekend er nu uit ziet. Een raceweekend is namelijk op een bepaalde manier ingericht en zo zit bijna elk raceweekend in elkaar. Het begint altijd op vrijdag met de vrije trainingen. Na de vrije training kun je alvast zien wie er goed is dit raceweekend en wie de smaak te pakken heeft. Op de zaterdag is het tijd voor de kwalificatie: tijdens de kwalificatie wordt de startpositie van iedereen bepaald voor de zondag. Op de zondag is de race zelf. Ieder raceweekend wordt er dus een boel verwacht van zowel de coureurs én de monteurs; het kan daarom nog weleens als intensief worden ervaren. Om te kijken hoe de huidige races worden ingedeeld, kun je een kijkje nemen bij de F1 tijden. Hier vind je een overzichtelijke kalender waarin staat welke races er binnenkort zullen plaatsvinden.

Waarom is de Formule 1 zo intensief?

Bij een huidig raceweekend is het voor de coureurs rennen en vliegen om zo goed mogelijk een tijd neer te zetten met de wagen. Wel is het goed dat je weet dat niet alleen de coureurs daaraan meewerken; er is ook nog een heel ander team met specialisten achter de schermen aan de gang. Daarom blijft het voor iedereen intensief om elke week weer optimaal te moeten presteren, meerdere dagen achter elkaar. De coureurs hebben weinig tijd om hun lichaam te laten herstellen, constructeurs moeten elk weekend de auto weer tiptop in orde hebben en als laatste moet je ook denken aan alle teambazen die een team moeten runnen. Dit moet allemaal in één weekend en dat elk jaar, het hele jaar door.

Nóg meer Grands Prix op de kalender

De Formule 1 wordt dus als intensief beschouwd met de vele Grands Prix. Toch lijkt het erop dat het Formule 1-programma steeds voller en voller wordt, waarbij er plaats moet worden gemaakt voor nóg meer GP’s. En als er daadwerkelijk nog meer Grands Prix per jaar op de kalender komen, wordt het nog intensiever dan dat het al was - met de eventuele risico’s voor de coureurs en monteurs als gevolg. Toch kwam er een mogelijke oplossing: in het laatste Formule 1 nieuws hebben verschillende mensen zich uitgelaten over een ingekort raceweekend, hieronder lees je meer.

Inkorten van de raceweekenden

Er gaan een aantal meningen van (oud-)coureurs rond over de overvolle Formule 1-kalender. Zoals net al werd benoemd worden de raceweekenden overvol gepland: zo gaan er berichten rond dat de Formule 1 in de toekomst maar liefst 30 Grands Prix moet hebben. Niet alleen voor de coureurs kost dit veel energie, maar ook de monteurs en overige mensen achter de schermen maken hierdoor veel uren.

(Oud-)coureurs laten hun mening horen over de berichten rondom de hoeveelheid Grands Prix, waarbij een ingekort raceweekend ook wordt genoemd als eventuele oplossing. Nu neemt het raceweekend meerdere dagen in beslag, terwijl dat toch erg intensief kan zijn. In plaats van dat het raceweekend meerdere dagen duurt, willen de coureurs dat er een oplossing komt door bijvoorbeeld het weekend korter te maken. Of dat daadwerkelijk gaat gebeuren, blijft natuurlijk de vraag.