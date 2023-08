Ferrari krijgt speciale livery voor Italiaanse Grand Prix om Le Mans-overwinning te eren

De aankomende Italiaanse Grand Prix gaat een speciale voor Ferrari worden. Volgens meerdere aanwijzingen gaat de Scuderia namelijk eenmalig een livery op haar SF23-bolide plaatsen die de Hypercar-overwinning op Le Mans eerder dit jaar eert. Ook zal het Formule 1-team van Ferrari haar coureurs in een rijdersoverall met dezelfde kleurencombinatie hijsen.

De honderdjarige editie van de legendarische langeafstandsrace Le Mans werd door Ferrari gewonnen, en aangezien de Italiaanse Grand Prix voor binnenkort op de kalender gepland staat, wil de Formule 1-afdeling een eerbetoon aan haar hypercar doen. Zo wist F1-journalist Giuly Duchessa te melden dat de Scuderia in een speciale livery bij het Grand Prix-weekend op Circuit Monza zal verschijnen, en uit de uitgelekte beelden via social media is er een voorbeeld hoe de SF23-bolide er uit zou kunnen gaan zien.