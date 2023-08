Sargeant nog niet tevreden met debuutseizoen

Logan Sargeant is dit jaar bezig met zijn eerste seizoen in de Formule 1. De Amerikaanse Williams-coureur heeft het best lastig en wordt vrijwel elk weekend verslagen door zijn meer ervaren teamgenoot Alexander Albon. Sargeant is dan ook niet helemaal tevreden en stelt dat hij niet is waar hij wil zijn.

Sargeant is, naast de ontslagen Nyck de Vries en diens vervanger Daniel Ricciardo, de enige puntloze coureur in het wereldkampioenschap. De Amerikaan is echter wel de enige coureur die aan alle Grands Prix heeft deelgenomen, hij wist daar dus geen punten te scoren. Sargeant presteerde in de laatste races voor de start van de zomerstop wel wat beter, maar hij bleef alsnog redelijk ver achter op zijn teammaat Albon.

Sargeant is dan ook zeer kritisch op zijn eigen prestaties. De Amerikaan wil in de tweede helft van het seizoen beter presteren en spreekt zich uit bij Motorsport.com: "Het gaat met ups en downs, dit is niet waar ik wil staan. In de laatste paar races had ik het gevoel dat ik dichterbij kwam. Ik denk dat ik goede progressie heb laten zien en dat is het allerbelangrijkste. Ik denk dat ik nog wel wat moet verbeteren. Als team kunnen we ook nog wat beter doen en we moeten ons nu meer focussen op de tweede seizoenshelft."