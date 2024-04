Mario Andretti deelt ambitieuze plannen: "Mikken op 2026"

Het team van Andretti heeft nog altijd de ambitie om deel te nemen aan de Formule 1. Ze werken op de achtergrond hard door en eerder deze week openden ze een onderkomen in Silverstone. Volgens Mario Andretti mikken ze op een deelname aan het seizoen 2026.

Andretti aast al geruime tijd op een plekje op de grid. Ze kregen vorig jaar groen licht van de FIA, maar de FOM keurde de plannen begin dit jaar af. De hoge heren van de Formule 1 gooiden de deur echter niet helemaal dicht, want Andretti kan vanaf 2028 beschikken over krachtbronnen van General Motors. Bij Andretti blijven ze dan ook hard doorwerken en de opening van het onderkomen in Silverstone is daar een groot onderdeel van.

Racelegende Mario Andretti is trots op de plannen van zijn zoon Michael. De enkelvoudig wereldkampioen is betrokken bij de plannen en aan Sports Illustrated laat hij weten hoe het nu gaat: "We zijn nooit gestopt met werken. We hebben al een auto en een windtunnel. Het is op dit moment ons doel om in 2026 op de grid te staan. Er zijn nog veel belangrijke zaken die we moeten definiëren als we groen licht krijgen. Veel personeel, waaronder enorm ervaren individuen, willen voor ons gaan werken. We moeten wel de definitieve 'ja' krijgen voor als we contracten willen verlengen."