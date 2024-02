Mario Andretti zwaar teleurgesteld: "Ben er kapot van"

Gisteren maakte de Formule 1 bekend dat ze de plannen van Andretti Cadillac hebben afgewezen. De Amerikaanse renstal wilde de sport betreden, maar de FOM ziet het dus niet zitten. Het team reageerde teleurgesteld en ook Mario Andretti weet niet wat hij moet zeggen.

Andretti Cadillac reageerde gisteravond zwaar teleurgesteld. In een statement lieten ze weten dat ze het volledig oneens zijn met de redenatie van de Formule 1. Volgens de FOM voegt het team van Andretti niet iets toe aan de Formule 1. Racelegende Mario Andretti reageert zwaar teleurgesteld op de afwijzing van het team van zijn zoon Michael. Op X schrijft de enkelvoudig wereldkampioen zijn frustratie van zich af: "Ik ben er kapot van. Ik zal hier niets anders over gaan zeggen omdat ik geen andere woorden hiervoor kan vinden."

