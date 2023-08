Andretti vindt recordtocht Verstappen goed voor de Formule 1

Max Verstappen en zijn werkgever Red Bull Racing zijn momenteel oppermachtig in de Formule 1. Verstappen verbreekt bijna elk raceweekend wel een record en volgens sommigen zorgt zijn overmacht ervoor dat de sport te saai wordt. Racelegende Mario Andretti is het daar niet mee eens en stelt dat het juist goed is voor de sport.

Verstappen wordt gezien als de coureur die alle grote records in de Formule 1 kan gaan verbreken. Hij is hard op weg naar zijn derde wereldtitel in de Formule 1 en passeerde dit seizoen Ayrton Senna in het klassement van de coureurs met de meeste zeges. Een aantal kenners denkt dat Verstappen in de nabije toekomst ook het aantal zeges van Michael Schumacher en Lewis Hamilton kan evenaren en verbeteren. Sommigen zijn van mening dat deze overmacht niet goed is.

Men vreest namelijk dat de Formule 1 door de heerschappij van Verstappen saai wordt. racelegende en enkelvoudig wereldkampioen Mario Andretti laat aan PlanetF1 weten dat hij dit onzin vindt: "Ik heb jarenlang een aantal records in de Indycar in handen gehad. Op een moment kwamen die records in gevaar, ik denk dat dit heel goed is voor de sport. De sport gedijt als er records worden gebroken. Dat is het mooie hieraan. Ik zie het als iets positiefs voor de liefhebbers van de sport."