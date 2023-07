"Ricciardo doet belofte: "Ik weet zeker dat er nog veel meer in zit""

Daniel Ricciardo mocht gisteren voor het eerst sinds eind vorig jaar weer deelnemen aan een kwalificatie in de Formule 1. De Australiër was direct sneller dan zijn AlphaTauri-teamgenoot Yuki Tsunoda. De Australiër wist niet helemaal of hij tevreden was, maar gaf wel aan dat er meer in zit.

Ricciardo sloot de kwalificatie in Hongarije af op de dertiende plaats, zijn teamgenoot Yuki Tsunoda kwam niet veel verder dan de zeventiende plaats. Ricciardo was in zijn eerste kwalificatie van het jaar direct snel en de vervanger van Nyck de Vries maakte dan ook veel indruk. Zelf wist hij niet hoe hij zich moest voelen, zijn comeback kwam immers op redelijk snelle wijze.

Referentiepunt

Ricciardo weet na afloop van de kwalificatie dan ook niet helemaal hoe hij zich moet voelen. De goedlachse Australiër moet er in gesprek met de internationale media goed over nadenken en kijkt ook naar het duel met zijn nieuwe teamgenoot: "Yuki is nu natuurlijk mijn referentiepunt, of ik nu voor of achter hem sta. Het feit dat ik in de buurt sta van hem, is denk ik al positief. Ik heb immers nog niet veel tijd in de auto doorgebracht."

Berg beklimmen

Ricciardo moest onder grote druk presteren en hij denkt dat hij voor zijn missie is geslaagd. Hij stelt zelf dat hij een berg moest beklimmen. Hij legt zijn gevoel duidelijk uit: "Ik denk dat wij allemaal makkelijk 95 procent uit de auto kunnen halen op dit niveau. Het gaat echter om de laatste paar procenten, ik denk dat ik er een paar heb gevonden tijdens de kwalificatie. Ik ben er zeker van dat er nog veel meer in zit."