Vriendschap Verstappen en Norris onder druk bij titelgevecht: "Wordt op de proef gesteld"

Max Verstappen en Lando Norris kunnen goed door één deur. Op de baan strijd ieder voor zich, maar eenmaal de helm af is er veel onderling respect. Of het zo blijft als het om een wereldtitel gaat, is de vraag.

“Ik denk dat ik en Max hele goede vrienden zijn", begon de 23-jarige Norris. "Ik denk dat we een beetje zijn opgegroeid, niet echt samen, we hebben nooit echt tegen elkaar geracet tot de Formule 1, maar we zijn opgegroeid in een vergelijkbare generatie, vergelijkbare tijden en ik denk dat we altijd met elkaar hebben kunnen opschieten."

Hij vervolgt: "Ik denk dat bepaalde mentaliteiten vergelijkbaar zijn in de zin dat we hier zijn omdat we er dol op zijn, we willen genieten van elke minuut dat we hier in de paddock zijn en in auto's rijden waar we graag in rijden."

Tijdens het racen wordt de vriendschap eventjes opzij gezet, maar uit de auto is de relatie zeer vriendschappelijk. "Ik denk dat we de juiste hoeveelheid respect hebben naast de baan, waar je met elkaar overweg kunt en maatjes kunt zijn, wat het ook is.

"Het is niet zo dat we elkaar elke dag zien of elkaar elke dag sms'en, maar we kunnen met elkaar opschieten en komen elkaar soms tegen, gaan uit eten of gaan voor een crêpe, wat het ook is."

Of de verstandhouding goed blijft bij een gevecht om de wk-titel is voor Norris onzeker. "Ik weet zeker dat wanneer mijn tijd komt, en we racen voor overwinningen of kampioenschappen, ik zeker weet dat het een beetje meer op de proef wordt gesteld."