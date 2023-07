FRECA-talent Partyshev stopt met racen na dood Van 't Hoff

De internationale autosportwereld reageerde twee weken geleden geschrokken vanwege de dood van FRECA-coureur Dilano van 't Hoff. De jonge Nederlandse coureur overleed aan de gevolgen van een crash op het circuit van Spa-Francorchamps. De dood schokte veel coureurs en de jonge Oleksandr Partyshev heeft besloten te stoppen met racen.

Partyshev kwam ook uit in het FRECA-kampioenschap. De jonge Oekraïense coureur reed voor het team van KIC Motorsport en hij was enorm geschrokken van de dood van zijn collega en vriend Van 't Hoff. Partyshev sloeg het raceweekend op het circuit van Monza al over en kondigde deze week zijn afscheid aan. In een emotioneel bericht op Instagram laat hij weten dat hij stopt en dat de dood van zijn goede vriend Van 't Hoff de aanleiding is van zijn afscheid.