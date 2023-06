Sargeant toont bijzondere voorbereiding op vrije training

Iedere coureur heeft een eigen voorbereiding op de start van een vrije training, kwalificatie of race. Veel coureurs kiezen er bijvoorbeeld voor om de zintuigen te trainen voorafgaand een sessie. Ook Williams-coureur Logan Sargeant blijkt een opvallende manier te hebben gevonden om de tijd te doden.

Williams en Sargeant delen op Instagram een video van zijn bezigheden voorafgaand de start van de vrije training in Canada. De Amerikaanse coureur speelde namelijk een ouderwets spelletje samen met één van zijn monteurs. Terwijl Sargeant in de cockpit zit krijgt hij een boekje in de handen gedrukt voor een spelletje 'boter, kaas en eieren'.