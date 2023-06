Wolff zat achter Verstappen aan: "Was niet duidelijk dat hij zó goed was"

Mercedes-teambaas Toto Wolff liet eerder weten dat hij al vroeg interesse had in de diensten van Max Verstappen. Wolff zag de prestaties van Verstappen in de Formule 3, maar was toen nog niet volledig overtuigd. Wolff heeft nu veel spijt van zijn keuzes en looft Verstappens prestaties in de Formule 1.

Verstappen debuteerde in 2014, een jaar voor zijn Formule 1-debuut, in de Formule 3. De Nederlandse coureur reed daar voor het team van Van Amersfoort Racing en eindigde als derde in het kampioenschap. Hij duelleerde toentertijd onder meer huidig Alpine-coureur Esteban Ocon. De Franse coureur veroverde dat jaar uiteindelijk de titel, maar Verstappen debuteerde in 2015 in de Formule 1.

Goed

Verstappen koos voor de Red Bull-familie, maar Wolff had stiekem gehoopt op de komst van Verstappen naar zijn team. Hij geeft in gesprek met ESPN aan dat hij niet wist hoe goed Verstappen toen precies was: "Er was toen nog geen grote hype rondom Max omdat hij het kampioenschap niet aan het winnen was. Esteban won toen in een betere auto. De insiders wisten dat Max met minder materiaal reed, ze wisten dat er een enorm groot talent aankwam. Toen was nog niet duidelijk dat hij zó goed was."

Senna, Hamilton & Schumacher

Inmiddels is Verstappen een tweevoudig wereldkampioen en schittert hij dit jaar in dienst van het team van Red Bull Racing. Wolff toont zijn sportieve kant en spreekt zich lovend uit: "Je kan alleen zeggen, als iemand groeit in onze sport en volwassener wordt, dat hij een echte wereldkampioen is, een uitstekende zelfs. Voor hem hadden we Michael Schumacher, Lewis Hamilton en daarvoor nog Ayrton Senna. Wie is de volgende? Was het in 2014 duidelijk dat Max in hun voetsporen zou treden? Dat was het in dat jaar nog niet."