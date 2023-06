Wolff heeft spijt van niet contracteren Verstappen

Max Verstappen staat al zijn gehele Formule 1-loopbaan onder contract bij de Red Bull-familie. De Nederlander werd vroeg opgepikt door Red Bull en debuteerde in 2015 op zeer jonge leeftijd bij Toro Rosso. Mercedes-teambaas Toto Wolff laat weten dat hij ook achter Verstappen aanzat en dat hij baalde van het feit dat hij de Nederlander was misgelopen.

Verstappen werd door Red Bull vastgelegd toen hij bezig was met zijn eerste jaar in de autosport. Eén jaar later had hij al een plekje op de Formule 1-grid bij het team van Toro Rosso. Zijn loopbaan ging daarna als een raket en inmiddels is hij een tweevoudig wereldkampioen en is hij de absolute kopman van Red Bull Racing. Zijn band met Red Bull is in de tussentijd alleen maar sterker geworden.

Gesprekken

Als het aan Mercedes-teambaas Toto Wolff had gelegen, reed Verstappen nu voor de Duitse renstal. Wolff voerde lange gesprekken en legt het uit bij ESPN: "Ik heb met Jos en de manager van Max gesproken toen ze bij mij in Brackley op bezoek kwamen. Max kartte toen nog, het was dus nog voor zijn seizoen in de Formule 3. Daarna hebben we nog een keer met elkaar gesproken toen Max en Jos bij mij thuis in Wenen op bezoek kwamen. Toen hebben we uren over zijn toekomst gesproken."

Spijt

Wolff had interesse in de diensten van Verstappen. De Oostenrijker had echter een groot probleem, alle mogelijke zitjes waren niet beschikbaar. In tegenstelling tot Red Bull, heeft Mercedes immers geen zusterteam. Wolff is eerder over de gesprekken: "Of ik er spijt van heb dat ik Max ben misgelopen? Absoluut, maar het was toen geen optie. We hadden twee coureurs waar ik toen heel tevreden mee was, Lewis en Nico. Toen Nico eind 2016 wegging, was Valtteri de optie. Max was toen niet eens beschikbaar."