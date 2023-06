Williams-topman: Vowles heeft plan gereed, maar team heeft herstelperiode onderschat

Het Formule 1-team van Williams is druk bezig om de stap in performance weer terug te vinden. De Britse renstal wist voormalig Mercedes-topman James Vowles als haar nieuwe teambaas aan te stellen, zodat het team weer haar weg naar boven terug kan vinden. Een flinke klus die waarschijnlijk een beetje door Williams is onderschat, hint technisch topman Dave Robson.

Bij de start van dit Formule 1-seizoen werd bekend gemaakt dat James Vowles naar Williams zou overstappen. De nieuwe stuurman zou de renstal een nieuwe richting moeten opsturen, eentje die het team een positie in het middenveld zou moeten verstevigen.

Vowles was belangrijk binnen de muren bij het F1-team van Mercedes, en wil Williams van de afgrond weghalen. Volgens Dave Robson, technisch topman van Williams, heeft de nieuwe teambaas een duidelijk plan opgesteld om het team een herstel te laten maken. "Ik heb mijn volste vertrouwen in zijn kunnen. Maar wat echte progressie betreft zullen we waarschijnlijk naar 2024 en verder moeten kijken. Er moet veel gebouwd en geherstructureerd worden. Gelukkig heeft hij ervaring op het gebied van de nieuwste technologieën, en dat is een verfrissing."

Williams lijkt ten opzichte van haar concurrenten een kleine stap te hebben gemaakt, maar vooral op het gebied van downforce komt de FW45-bolide nog flink tekort, meent technisch topman Dave Robson. "Er is waarschijnlijk meer werk te doen dan we vooraf hadden gedacht. We hebben dus genoeg te doen, maar hij (Vowles) heeft alles al in werking gezet. Maar dat zal nog wel even duren voordat we dat terugzien."

Naast het feit dat het team momenteel haar team tussen zowel de auto van dit jaar als volgend jaar verdeelt, vertelt Robson dat zijn technische afdeling vooral nog bezig is om het aeroconcept van de FW45 in te schatten. "Daar komt het op terug, het leren. Dat is nog steeds het belangrijkste aspect voor ons. Het gaat erom dat we de kleinigheden leren begrijpen, zoals waarom de auto in bepaalde bochten zich niet gedraagt als dat de coureur zou willen. Volgens mij hebben we een redelijk goed idee waarom dat soort problemen voorkomen, maar om met een oplossing te komen is natuurlijk niet makkelijk", concludeert Robson.