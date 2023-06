Sky Sports Italia schorst presentatoren na seksistische opmerkingen

In Italië is ophef ontstaan over het gedrag van twee Sky Sports-presentatoren tijdens het Spaanse Grand Prix-weekend. Oud-coureurs Matteo Bobbi en Davide Valsecchi maakten tijdens een uitzending seksistische opmerkingen. De Italiaanse tak van Sky Sports reageerde fel en heeft Bobbi en Valsecchi nu geschorst.

Tijdens de nabeschouwing van de Spaanse Grand Prix grapten Bobbi en Valsecchi over een vrouw die toevallig door het beeld heen liep. Bobbi omschreef haar als een 'updatepakket' waarna Valsecchi reageerde door te zeggen dat hij het 'updatepakket' niet mocht 'uittesten'. Presentatrice Federica Masolin greep in en schakelde snel over naar een interview met Ferrari-coureur Carlos Sainz.

Sky Sports Italia heeft ingegrepen en heeft Valsecchi en Bobbi geschorst. Beide oud-coureurs zullen niet aanwezig zijn tijdens het aanstaande raceweekend in Canada. Beide analisten besloten daarna hun excuses aan te bieden op de sociale media. Valsecchi noemde zijn uitspraken 'ongepast en respectloos'. Ook Bobbi ging diep door het stof en gaf aan dat wilde leren van fouten. Hij hoopt dat hij zijn gedrag kan aanpassen en verder kan groeien als professional.