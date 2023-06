Marko hield Horner en Newey binnenboord: "Kostte ons miljoenen"

Het team van Red Bull Racing beschikt over een sterk technisch hart. Adrian Newey is al sinds jaar en dag betrokken bij het team en teambaas Christian Horner is al sinds 2005 in functie. Het zorgt voor interesse van andere teams, Helmut Marko stelt dat hij beide heren uit de handen van Ferrari wist te houden.

Newey tekende eerder dit jaar een nieuw contract bij het team van Red Bull. In de aankomende jaren zal de Britse topontwerper weer gaan werken aan mogelijke succesbolides. Het is algemeen bekend dat Ferrari meerdere keren probeerde Newey over te nemen van het team van Red Bull. Marko onthult dat ook Horner naar de Italiaanse renstal had kunnen gaan.

Marko geeft aan dat hij ervoor heeft gezorgd dat Newey en Horner niet naar Ferrari zijn vertrokken. De Oostenrijkse Red Bull-adviseur legt de situaties uit in gesprek met de Zwitserse krant Blick: "Luca di Montezemolo was in de paddock al heel erg trots en wilde de deal met Newey zo snel mogelijk wereldkundig maken. Tijdens die nacht hebben we Newey echter op andere gedachten kunnen brengen. Het heeft mij recent ook een hele nacht gekost om Horner te overtuigen om hier te blijven. Dat kostte ons ook nog eens miljoenen."