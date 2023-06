Verstappen verraste Pirelli met razendsnelle trainingstijden

Tijdens de derde vrije training konden de coureurs slechts één snelle run doen vanwege de regenval. De tijden die werden genoteerd in de tweede vrije training gaven de teams dan ook meer bruikbare data in aanloop naar de kwalificatie. Ook bandenleverancier Pirelli verzamelde veel data, maar bij hen was er vooral verbazing over de tijden van Max Verstappen.

Verstappen ging vandaag in de derde vrije training verder met waar hij op vrijdag was gebleven. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur noteerde de snelste tijd, dat deed hij ook in de eerste twee vrije trainingen op de vrijdag. Vooral zijn snelle tijd in de tweede vrije training zorgde voor verbazing. Bij bandenleverancier Pirelli had niemand dat namelijk zien aankomen.

Bij Pirelli maakt men voorafgaand het weekend allerlei simulaties voor bijvoorbeeld de kwalificatie. Verstappen ging op de vrijdag al veel sneller dan men had verwacht. In een persbericht spreekt Pirelli's hoofdengineer Simone Berra zich uit: "We moeten wel even zeggen dat de snelste tijd van de vrijdag al bijna net zo snel is als onze computersimulaties met het oog op de mogelijke pole position-tijd. De tijden liggen hier zo dicht op elkaar dat maar liefst zeventien coureurs in VT2 binnene één seconde van elkaar zaten."