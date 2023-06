Wint Alonso of Sainz zijn thuisrace ? Zet in en win!

Dit weekend kleuren de tribunes rondom het circuit in Barcelona groen. Het is de kleur van het team van Aston Martin, het team waar de Spaanse tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso voor rijdt. Iedereen die vertrouwen heeft in een goed resultaat van Alonso, kan zelf ook winnen.

Alonso is zeer sterk aan het huidige Formule 1-seizoen begonnen. De Spanjaard eindigde slechts één keer niet op het podium, hij maakt in Barcelona dus ook kans op een goed resultaat. Hij staat momenteel derde in het wereldkampioenschap en kan in theorie na dit weekend tweede worden in het wereldkampioenschap.

