Alonso gaat speciale Ferrari Enzo via veilinghuis verkopen

Fernando Alonso gaat binnenkort afscheid nemen van een hele speciale auto. De tweevoudig wereldkampioen kondigt via Instagram aan dat hij zijn Ferrari Enzo te koop gaat aanbieden.

Deze Enzo is er niet zomaar eentje, want in de zogeheten "Ferrari Classic Certification" staat deze traditioneel roodgekleurde bolide ten name als "Scocca n.1", wat naar alle waarschijnlijkheid vertaald kan worden naar "lichaam N.1", oftewel in autotermen: "Carrosserie N.1".

Naast het feit dat deze Enzo een bijzondere uitvoering is, is de prestigieuze wagen natuurlijk momenteel nog in handen van Fernando Alonso. De Spanjaard kondigt via Instagram aan dat hij zijn auto via een bekend veilinghuis in Monaco gaat verkopen. De persoon die uiteindelijk het hoogste bod weet te plaatsen, zal dan een zeldzame Ferrari Enzo in handen krijgen die maar 4800 kilometer op de teller heeft staan.