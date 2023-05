Teams mogen circuit Imola weer betreden, opruimwerkzaamheden begonnen

Nadat gisteren de Grand Prix van Emilia-Romagna werd afgelast, was er nog steeds veel onduidelijkheid. Het teampersoneel mocht woensdag de baan niet betreden en dat betekende dat alle spullen van de teams niet bereikbaar waren. Vandaag is daar echter verandering in gekomen en zijn de poorten weer opengegaan.

Na een week waarin de regio Emilia-Romagna werd betroffen door hevige neerslag en zware overstromingen, kunnen de teams beginnen met het opruimen en afbreken van onder meer de paddock. Op dinsdag trad de rivier naast het circuit van Imola buiten zijn oevers en moest iedereen op het circuit vertrekken. Op woensdag mocht niemand de baan betreden vanwege de extreme neerslag.

De spullen van de teams hebben dus twee dagen op het circuit gelegen. De paddock van de Formule 1 is niet overstroomd en het is de verwachting dat er dus weinig schade is. Vandaag mag het teampersoneel weer de baan op om hun spullen op te ruimen en in te laden. Over ruim een week staat de Grand Prix van Monaco op het programma en de teams zullen hier naar verwachting op tijd gaan arriveren.