Kan Alonso de GP van Miami winnen? Zet in en win!

Fernando Alonso start de Grand Prix van Miami vandaag vanaf de zeer verdienstelijke tweede plaats. De Spaanse tweevoudig wereldkampioen is bezig met een uiterst succesvol seizoen en stond in de eerste vier Grands Prix als drie keer op het podium. Zodra hij dat vandaag doet, kan men thuis op de bank ook profiteren.

Alonso reed gisteren een zeer sterk rondje op het asfaltlint rondom het Hard Rock Stadium in Miami. De Spaanse coureur profiteerde van pech van anderen en mag nu dus op de tweede plek gaan starten. Alonso is nog steeds uiterst populair en iedereen die in hem gelooft kan nu mee profiteren van zijn successen.

