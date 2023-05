Williams eert nieuwe Britse koning met speciaal embleem

Het team van Williams heeft voor de Grand Prix van Miami de livery een klein beetje aangepast. Dit heeft niet te maken met de Grand Prix of een nieuwe sponsor, maar met een belangrijke gebeurtenis in het Verenigd Koninkrijk. Het team eert dit weekend namelijk de aanstaande koning Charles.

Morgen op 6 mei wordt in de Britse hoofdstad Londen de kroningsceremonie van Charles gehouden. Het wordt een enorme happening en Williams eert dit weekend hun nieuwe vorst. Op de voorzijde van de wagens van Alexander Albon en Logan Sargeant is een speciaal logo voor de kroning geplaatst. In een persbericht deelt het team hun beste wensen met koning Charles.

Williams Racing extends its best wishes on the very momentous occasion of the Coronation of His Majesty King Charles III.



To commemorate, the FW45 will sport the Coronation Emblem on the nose for the duration of the Miami Grand Prix weekend.#WeAreWilliams #MiamiGP #Coronation pic.twitter.com/EVDVIz3yZE