Dag 1 in Miami: Wonderboy

Gisteren werden in Miami de eerste vrije training en de sprintkwalificatie verreden. In Miami ging het echter vooral om de zaken die buiten de baan speelden. Het ging vooral om Adrian Newey, maar toen doemde er een nieuwe hoofdrolspeler op: Andrea Kimi Antonelli.

Antonelli is een 17-jarige Italiaanse coureur die dit jaar rijdt in de Formule 2. Hij is onderdeel van de opleidingsploeg van Mercedes, en kenners zijn het eens: Antonelli is een megatalent. Toto Wolff is enorm gecharmeerd van hem, en hij is zeker niet de enige. Mensen die naar de opstapklassen kijken weten al jaren, Antonelli kan toveren zodra hij achter het stuur van een racewagen kruipt.

Dispensatie

In Miami ging het vlak voor de start van de sprintkwalificatie alleen maar over hem. Het begon bij een verhaaltje van Will Buxton, die live op F1 TV meldde dat Antonelli misschien in Imola plaats zou nemen in een Williams. Hij zou daar de tegenvallende Logan Sargeant kunnen vervangen. Er is echter één probleem, want Antonelli is te jong om in aanmerking te komen voor de benodigde superlicentie.

De FIA meldde in Miami dat een team dispensatie had aangevraagd om Antonelli een superlicentie te geven. Het is nog lang niet zeker of Antonelli dispensatie krijgt, want meerdere mensen en comités moeten hierover stemmen en akkoord geven. Het gaat hier namelijk om een regelverandering. De FIA wilde niet zeggen om welk team het ging, maar iedereen weet wel dat het om Williams gaat.

Hoofdpodium

Williams rijdt met Mercedes-motoren, en in het verleden hebben ze al gebruikgemaakt van talenten van de Duitse renstal. Antonelli rijdt nu nog in de Formule 2, maar hij heeft al meters gemaakt in Formule 1-materiaal van Mercedes. Hij testte afgelopen week op Imola en zijn rondetijden waren volgens de Italiaanse tak van Motorsport.com indrukwekkend. Bij Williams hebben ze dat ook gezien, dus ze weten wat hij in zijn mars heeft. Daarnaast kan Antonelli mogelijk debuteren in Imola, op een circuit dat hij kent als zijn broekzak.

Op de achtergrond speelt er natuurlijk nog veel meer mee. Mercedes neemt na dit jaar afscheid van Lewis Hamilton, dus er komt een zitje vrij. Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft al meerdere keren aangegeven dat hij Antonelli als een interessante optie ziet, en bij Williams kan hij op het hoofdpodium zijn kunsten laten zien. Als hij het goed doet kan hij promoveren, en anders kan hij misschien nog een jaartje voor Williams rijden.

Rust

Eerlijk is eerlijk, het is vooralsnog allemaal koffiedik kijken. Maar het feit is wel dat er dispensatie is aangevraagd. Antonelli, een jongen van zeventien jaar, staat nu in het middelpunt van de aandacht. Als hij daadwerkelijk mag starten in Imola, dan zijn alle ogen gericht op deze wonderboy. Dit kan heel veel druk met zich meebrengen, en iedereen wil dan iets van hem hebben. De vraag is of hij dat aankan, en het is te hopen dat hij genoeg hulp krijgt, als hij dispensatie krijgt. Krijgt hij deze niet, dan is er geen man overboord. Antonelli zal vroeg of laat wel debuteren, hij is niet voor niets het nieuwe megatalent. Het is te hopen dat men hem een eerlijke kans geeft, want hij verdient zijn kans.