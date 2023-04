Hoe de Formule 1 het sprintformat goedkeurde

Elke wijziging van het F1-reglement op technisch en sportief vlak doorloopt een strak democratisch proces waar de FIA, FOM, teams en motorfabrikanten een belangrijke stem in hebben. GPToday.net zet uiteen hoe de regels van het sprintformat binnen het lopende seizoen van 2023 konden veranderen.

Concept

Wil de FOM de indeling van een sprintweekend veranderen of meer sprintweekenden toevoegen aan de kalender, wordt dit eerst getoetst in de F1-commissie Deze groep bestaat uit een vertegenwoordiger van de FIA, FOM, de tien teams en vier motorbouwers. Elk team heeft één stem, de FIA en FOM allebei tien, gelijk aan het aantal deelnemende teams. De motorfabrikanten mogen alleen stemmen als het invloed heeft op de Power Unit.

Op 23 januari kwam de F1-commissie bijeen om te praten over het nieuwe sprintformat. Omdat de aanpassing voor het huidige seizoen zou gelden, was een flinke meerderheid nodig, minimaal 28 van de 30 beschikbare stemmen, de motorfabrikanten mochten hier niet over meebeslissen.

De instemming om het sprintfornat aan te passen was unaniem. Elk team was er dus mee eens.

Ontwerpreglement

Als de F1-commissie voldoende meerderheid heeft bereikt, wordt het concept naar een of meerdere commissies gestuurd. In het geval over de sprintraces werd het idee voorgelegd aan Sporting Advisory Committee (SAC) dat gaat over het wijzigingen in het sportieve reglement. Als het invloed heeft op andere aspecten van de koningsklasse, kunnen ook adviescomités worden ingeschakeld.

In SAC zijn experts vertegenwoordigd van de FIA, FOM, de tien teams en vier motorfabrikanten. Deze stellen een ontwerpreglement op, rekening houdend met bestaande regels en andere complexe gevolgen bij het doorvoeren van nieuwe regels. Het ontwerpreglement wordt voorgelegd aan de F1-commissie en als die tevreden is, kan het concept doorgestuurd worden naar het World Motor Sport Council.

De SAC besprak tijdens de vergadering van 23 maart 2023 het idee van het nieuwe sprintformat. De bijeenkomst was positief afgesloten. Daarom werd op 13 april 2023 een aanvullende SAC bijeengeroepen om de formulering van de regelgevingsvoorstellen definitief af ​​te ronden.

Laatste horde

Het hoogste besluitvormende orgaan binnen de FIA, de WMSC, is verantwoordelijk voor alle aspecten van de internationale autosport. Samengesteld uit de FIA ​​President, de FIA ​​Vice-President for Sport, de zeven FIA Vice-Presidents, evenals 14 leden en vijf leden van rechtswege, inclusief de FOM.

De WMSC kan ook op elk moment wijzigingen doorvoeren via e-vote, zoals gebeurde met de wijzigingen in de regelgeving die dit weekend in Bakoe van kracht werden.

Na de vergadering van de F1-commissie van 25 april, waar het definitieve ontwerpreglement met betrekking tot de wijzigingen in sprintweekenden werd goedgekeurd, werd het voorstel vervolgens via e-vote voorgelegd aan de WMSC, die de wijzigingen in de regelgeving voor de Grand Prix van Azerbeidzjan bekrachtigde.

Teams kunnen regels blokkeren

Hoewel de FOM en de FIA de meeste stemmen hebben in de F1-commissie, kan nooit een reglementswijziging veranderen zonder de teams. In sommige situaties, afhankelijk wanneer er wordt gestemd en wanneer de regel ingaat, zijn minimaal vijf of acht renstallen nodig mits de FIA en de FOM al hun stemmen positief gebruiken.

Het is dus een misvatting dat een reglementswijziging door de FIA of FOM wordt doorgedrukt of dat de FIA in de regels zomaar kan aanpassen, zoals dat gedoe rondom het bandengebruik in de Shoot Out-kwalificatie.

Het kan ook zijn dat een team een reglementswijziging moet accepteren, terwijl de renstal oneens is met de aanpassing. Zolang aan de meerderheid wordt voldaan dat past bij de casus, kan het team wat tegen is, er niks meer tegen inbrengen.

Dat kan voor dat team voelen als competitiebedrog, maar de spelregels binnen dit democratische proces is voor elk team helder en even eerlijk. Sometimes you win, sometimes you lose.