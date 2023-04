Vowles verwacht chaos tijdens Azerbeidzjaans sprintweekend

Volgende week gaat het Formule 1-seizoen weer verder met de Azerbeidzjaanse Grand Prix. Op het stratencircuit in Bakoe werken de coureurs een sprintweekend af. Deze keuze is volgens velen nogal dubieus, de baan staat immers bekend om de chaotische races. Ook Williams-teambaas James Vowles heeft er zo zijn bedenkingen over.

In Azerbeidzjan wordt het eerste sprintweekend van het huidige seizoen verreden. Mogelijk wordt er in Bakoe tevens gewerkt met een nieuw sprintformat. Bij dit format worden er twee kwalificaties gereden. Eén van deze kwalificaties bepaald de startopstelling voor de race terwijl de andere de startopstelling voor de sprint bepaald. Het is echter nog niet duidelijk of dit format echt wordt gebruikt.

Het is bekend dat niet iedereen zit te wachten op een sprint in Bakoe. Ook Williams-teambaas James Vowles heeft er zo zijn twijfels over en hij wordt geciteerd door Motorsportweek: "Het wordt een sprintweekend met mogelijk een aantal andere regels dan voorheen. Op de achtergrond zijn we hard bezig om te kijken welke herstructurering we daarvoor nodig hebben. Of de regels nou veranderen of niet, een sprint op dat krappe circuit met de kasteelsectie kan voor een beetje chaos gaan zorgen."