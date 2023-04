Ferrari legt zich neer bij beslissing stewards

Gisteren werd duidelijk dat de stewards het protest van Ferrari hebben afgewezen. De Italiaanse renstal had een right to review aangevraagd vanwege de straf van die Carlos Sainz in Australië had ontvangen. Ferrari was het oneens met deze straf en baalt dan ook van de beslissing van de stewards. Ferrari respecteert het besluit.

Sainz kreeg in Australië een tijdstraf vanwege een incident met Fernando Alonso vlak na de tweede staande herstart. De Spanjaard tikte daar zijn landgenoot Fernando Alonso aan waardoor de Aston Martin-coureur spinde. De stewards oordeelden dat Sainz de schuldige was, maar Ferrari en de coureur dachten daar anders over. Ze gingen in beroep, maar de stewards wezen dat gisteren af.

De Italiaanse renstal baalt van de beslissing en is van mening dat ze met goede nieuwe bewijsstukken waren gekomen. In een statement op sociale media reageert Ferrari op de beslissing van de stewards: "We respecteren het proces en de beslissing van de FIA. We kijken uit naar bredere gesprekken met de FIA, de Formule 1 en de teams om de beslissingen in onze sport verder te verbeteren. Dit om ervoor te zorgen dat het hoogste niveau van eerlijkheid te bereiken, want dat verdient onze sport."