Indycar-coureur grapt over Drive To Survive: "Hoeft hier niets verzonnen te worden"

De populariteit van de Formule 1 is in de afgelopen jaren flink toegenomen. Deze stijging kwam onder meer door de Netflix-reeks 'Drive to Survive'. De serie was zeer populair onder de fans, maar een aantal coureurs waren kritisch. Ook vanuit de Indycar klinkt een kleine sneer.

Veel andere takken van sport zagen het succes van 'Drive to Survive'. Het zorgde ervoor dat er over bijvoorbeeld tennis een soortgelijke serie werd gemaakt. Ook in andere autosportklassen speelde men met plannen voor een documentairereeks. De Indycar kwam met de serie '100 Days to Indy' en eerder deze week was daarvan een voorvertoning.

Hier werd vanzelfsprekend ook gekeken naar de overeenkomsten en de verschillen met 'Drive to Survive'. Tijdens een Q&A na afloop van deze vertoning sprak Indycar-coureur Josef Newgarden zich uit met een knipoog: "De competitie hier is zo goed dat er helemaal niets verzonnen hoeft te worden, in tegenstelling tot sommige andere producten over de autosport. Het product zoals het nu is, is goed genoeg. Hierdoor hoeven ze niet te zoeken naar dingen en worden er ook geen dingen verdraaid."