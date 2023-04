'Formule 1 zet weer in op komst Zuid-Afrikaanse Grand Prix'

Het is geen geheim dat de hoge heren van de Formule 1 graag een Grand Prix willen organiseren op het Afrikaanse continent. Men heeft al meerdere pogingen ondernomen en wil volgend jaar graag een Grand Prix organiseren in Zuid-Afrika. In de komende weken moet het circuit van Kyalami aantonen dat ze de begroting rond hebben.

Het is algemeen bekend dat de Zuid-Afrikaanse Grand Prix eigenlijk dit jaar al op de Formule 1-kalender zou moeten staan. De koningsklasse van de autosport zou moeten terugkeren op het bekende circuit van Kyalami nabij Johannesburg. De organisatie kreeg het financiële plaatje niet rond waardoor er een plekje op de kalender vrij kwam voor de Belgische Grand Prix.

Volgens De Telegraaf zet de organisatie van de Formule 1 weer in op de komst van de Grand Prix van Zuid-Afrika. Ze willen alsnog een race organiseren op het circuit van Kyalami. Het gaat echter wederom afhangen van de financiering van de organisatie. Volgens de Nederlandse krant moet de organisatie van de mogelijke Zuid-Afrikaanse Grand Prix aantonen dat de begroting voor meerdere jaren rond is. Zodra dat goed komt, wil men de race op de kalender plaatsen voor 2024.