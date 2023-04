Alpine kondigt samenwerking aan met hotel in Las Vegas

Later dit jaar staat de Grand Prix van Las Vegas weer op de kalender. Het belooft een bijzonder spektakel te worden aangezien het circuit dwars door het centrum van de gokstad leidt. Voor de teams biedt de Grand Prix op commercieel gebied kansen, Alpine heeft er een bijzondere samenwerking aan over gehouden.

De Franse renstal heeft namelijk een samenwerking met het hotel The Venetian Resort aangekondigd. Dit is één van de reusachtige hotels in het centrum van de stad. Het hotel zal in het raceweekend onderdak bieden aan de werknemers van het team van Alpine. Daarnaast heeft men ook een speciale actie aangekondigd. Fans kunnen namelijk een speciale Alpine-kamer boeken in het hotel. De prijzen hiervan zijn niet bekend.

The Venetian Resort Las Vegas 🤝 BWT Alpine F1 Team



We are pleased to announce our partnership with @VenetianVegas, to bring once-in-a-lifetime-experiences to guests.



pic.twitter.com/4RHqVavSSX