Klantenteams Ferrari wisselen ICE in Australië

Ook dit weekend in Australië rijden meerdere coureurs met nieuwe motorcomponenten. Autosportfederatie FIA maakte tijdens de eerste vrije training in Melbourne bekend dat meerdere coureurs dit weekend de beschikking krijgen over een nieuw uitlaatsysteem en een nieuwe ICE. Vooral bij de ICE's valt er iets op.

Uit de documenten van de FIA blijkt namelijk dat de klantenteams van Ferrari de beschikking krijgen over een nieuwe ICE, zowel de coureurs van Haas als van Alfa Romeo krijgen een nieuw exemplaar van dit onderdeel. Het is zeer opvallend aangezien het team van Ferrari in Saoedi-Arabië al een gridpenalty moest inlossen toen Charles Leclerc een ander motoronderdeel wisselde. Vooralsnog krijgen alleen de klantenteams in Melbourne een nieuwe ICE, Ferrari zelf lijkt buiten schot te blijven.