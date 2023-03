Problemen Norris werden veroorzaakt door schade Piastri

Het team van McLaren kende een zeer ongelukkige zondag in Saoedi-Arabië. De Britse renstal begon met Oscar Piastri in de top tien, maar al snel moest de Australiër de pitbox opzoeken met een kapotte voorvleugel. Teammaat Lando Norris moest daarna hetzelfde doen, volgens teambaas Andrea Stella had dit te maken met het incident van Piastri.

Piastri leek in zijn tweede Grand Prix uit zijn nog prille Formule 1-loopbaan op jacht te kunnen gaan naar WK-punten. In de eerste bochtencombinatie van het Jeddah Corniche Circuit raakte hij echter de Alpine van Pierre Gasly en dat kostte hem zijn voorvleugel. Hij moest dit pitstraat opzoeken en viel ver terug, hetzelfde gold voor Norris.

Norris begon de race vanuit het achterveld, maar leek kansen te hebben op een inhaalrace. Al snel bleek dit niet het geval te zijn en teambaas Andrea Stella legt het uit bij de internationale media: "Het was ongelukkig dat de auto van Lando werd geraakt door brokstukken van de voorvleugel van Oscar. In de data zagen we een enorm verlies aan downforce. Het was niet mogelijk om dat door te laten gaan, we moesten een stop maken in de eerste ronde om beide voorvleugels te wisselen."