Verstappen: 'Niet verrassend' dat F1-grid in 2023 dichter bij elkaar zit

Dat de Formule 1-teams dit seizoen dichter bij elkaar lijken te zitten, werd al snel bij de seizoensopener in Bahrein duidelijk. Red Bull was weliswaar aan de top ontzettend sterk, maar vooral in het middenveld leken alle teams in het ‘best of the rest’ rijtje met elkaar in gevecht te kunnen gaan. Volgens tweevoudig wereldkampioen Max Verstappen is dat geen verrassing, aangezien flink wat teams bij concurrenten het één en ander hebben afgekeken en gekopieerd.

Vooral Max Verstappen, maar ook Sergio Pérez had het tijdens de Grand Prix van Bahrein redelijk makkelijk. De RB19-auto van de Oostenrijkse renstal Red Bull was uiterst dominant, wat betekende dat er aan de kop van het veld weinig te volgen was. Wat betreft het middenveld, bleek dat heel anders. Behalve de top vier snelste teams leek de rest flink met elkaar in gevecht te kunnen gaan, wat een goed signaal was dat het gehele Formule 1-veld nu dichter bij elkaar zit.

Volgens Verstappen is dat totaal geen verrassing, aangezien vele teams een aantal sleutelcomponenten of grote delen van succesvolle aerodynamische concepten hebben overgenomen, zoals bijvoorbeeld van Red Bull of Ferrari.

"Dit verbaast me niets", begint Verstappen, doelend op het feit dat de F1-grid dichter bij elkaar zit. "Als je naar de meeste auto’s kijkt zie je dat ze elkaar gekopieerd hebben. Het laat zien met de jaren heen iedereen slimmer met de regels leert om te gaan. Als je bijvoorbeeld ziet dat er vorig jaar een auto heel sterk is, dan zou je daar een aantal onderdelen van kunnen kopiëren. Iedereen is daardoor meer aan elkaar gewaagd."

Eerder werd Fernando Alonso gevraagd of de toevoeging van het budgetplafond ook een aandeel hebben gehad in het dichterbij elkaar brengen van de teams, beantwoordt Alonso stellig: "Nee, dat denk ik niet. Je moet mensen zoals Lawrence Stroll als leider hebben, die net zo’n ambitie en visie als hij hebben. Iedereen heeft dezelfde kansen maar het lijkt erop dat er maar een team is die er alles aan doet om te winnen. Ik ben blij dat ik bij dat team behoor", vertelt Alonso.

Verstappen beaamt de conclusie van Alonso: "Uiteindelijk maakt het niets uit of het nou om de vorige, of de huidige generatie van regels gaat. Als je de juiste mensen op de juiste posities hebt, dan doen ze er alles aan om te winnen."

Aankomend weekend staat de Grand Prix van Saudi-Arabië op de kalender. Het team van Mercedes kijkt hoopvol uit naar de racerij op het Jeddah Corniche Circuit, aangezien volgens teambaas Toto Wolff de karakteristieken van de baan beter bij zijn auto passen. Of dat betekent dat de Formule 1-fans deze zondag ook in de kop van het veld alle teams nog dichterbij elkaar zullen zien, is nog afwachten.