Ferrari gaat door met ontwikkeling achtervleugel met enkele pilaar

Het team van Ferrari experimenteerde tijdens de wintertest en tijdens de vrije trainingen met een opvallend design van de achtervleugel. De vleugel was voorzien van slechts één pilaar die de constructie droeg. Het design werkte echter niet geheel naar wens, maar Ferrari gaat wel verder met de ontwikkelingen van het onderdeel.

Veel van de teams, en dus ook Ferrari, rijden met een achtervleugel met twee pilaren die de constructie dragen. Ferrari heeft dus experimenten uitgevoerd met een vleugel met slechts een enkele pilaar. Dit leek echter allesbehalve naar wens te gaan aangezien er eerst DRS-problemen waren en de vleugel daarna hevig heen en weer trilde.

Relatief jong

Bij Ferrari heeft men echter nog steeds vertrouwen in het ontwerp met de enkele pilaar. Performance engineer Jock Clear is daar nogal duidelijk in en hij wordt geciteerd door Motorsport.com: "De dubbele pilaar is gepokt en gemazeld in onze sport, we hebben dit design overgenomen van vorig jaar. De enkele pilaar is pas laat ontwikkeld en is dan ook nog relatief jong. Zoals voor alles geldt moesten we dit eerst uitproberen en op de auto zetten. We hebben dat gedaan tijdens de test en de trainingen."

Positief

Clear ziet niet in waarom veel mensen met verregaande interesse kijken naar de vleugel met de enkele pilaar. De performance engineer geeft dan ook aan dat Ferrari toekomst ziet in het onderdeel. Clear is helder: "Eigenlijk is het een doorlopende ontwikkeling. Het is dus allemaal niet zo spannend, het is iets waar we waarschijnlijk wel verder mee willen gaan. Wat we tot nu toe hebben gezien is positief, de vleugel zullen we dus wel vaker gaan zien."