Ferrari verslaat Red Bull tijdens de pitstops

Afgelopen weekend werd in Bahrein de eerste Grand Prix van het nieuwe Formule 1-seizoen verreden. De zege in de race ging naar Red Bull Racing-coureur Max Verstappen. Niet op alle vlakken was Red Bull de beste, in de pitlane werd de Oostenrijkse renstal namelijk verslagen.

In het eerste Grand Prix-weekend van het jaar werd de snelste pitstop verricht door het team van Ferrari. De Italiaanse renstal wisselde de banden van Charles Leclerc in 2,22 seconden. Ze waren daarmee een fractie van een seconde sneller dan Red Bull, de Oostenrijkse renstal gaf Verstappen binnen 2,25 seconden nieuwe banden. Ferrari maakte de top drie compleet door de banden van Carlos Sainz te wisselen in 2,31 seconden.