Wat gebeurt er met de voorvleugel van Ferrari?

Het team van Ferrari zorgde tijdens de eerste uren van de eerste testdag in Bahrein direct voor de nodige opschudding. De Italiaanse renstal rijdt rond met een voorvleugel die de nodige aandacht trekt. Niet alleen heeft de vleugel een opvallende vorm, ook het gedrag van het onderdeel doet de wenkbrauwen fronsen.

Achter het stuur van de Ferrari zit deze ochtend Carlos Sainz. De Spaanse coureur rijdt zeer veel rondjes, maar het zijn niet zijn stuurmanskunsten die de aandacht trekken. Het gaat vooral om de voorvleugel die veel weg heeft van de vleugel waarmee Mercedes eind vorig jaar wilde rijden. Deze vleugel met een soort uitsteeksels werd niet gebruikt uit vrees voor protest van de concurrentie. Bij Ferrari denkt men echter dat de vleugel legaal is.

Niet alleen de uitstekende delen zorgden voor aandacht, ook het gedrag van de vleugel zelf was opvallend. Toen Sainz aankwam op het rechte stuk leek het namelijk alsof de vleugel aan het 'ademen' was. De vleugel kreeg een soort deukje en zodra Sainz aanremde voor de bocht verdween het deukje. Of het een nieuwe slimmigheid is of dat het simpel weg een probleem is, is niet duidelijk. Volgens Ferrari was het echter niet iets wat men met opzet deed.