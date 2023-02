Williams maakt taakverdeling voor wintertest bekend

Morgen gaat het nieuwe Formule 1-seizoen officieus van start met de wintertests. In Bahrein zullen de teams en coureurs zoveel mogelijk meters gaan maken om te kunnen wennen aan de nieuwe wagens en zoveel mogelijk data te verzamelen. Het team van Williams heeft de takenverdeling voor de wintertest bekend gemaakt.

Aangezien er maar drie testdagen zijn, zullen de coureurs de tijd goed moeten verdelen. Nieuweling Logan Sargeant en Alexander Albon zullen de dagen eerlijk gaan verdelen. Morgen komen zowel Sargeant en Albon de taken gaan verdelen. In de ochtend komt Sargeant in actie terwijl zijn Thaise teamgenoot de middagsessie voor zijn rekening zal nemen. Op vrijdag komt Sargeant de gehele dag in actie, Albon sluit op zaterdag de wintertest af.