Porsche lacht om Williams-geruchten: "Dat had niets met de Formule 1 te maken"

Geruime tijd leek het erop dat Porsche vanaf 2026 zou gaan deelnemen aan de Formule 1. De Duitse autofabrikant was zelfs in gesprek met Red Bull Racing, maar die gesprekken liepen op niets uit. Na de mislukte Red Bull-onderhandelingen gingen er geruchten rond over een Williams-deal, bij Porsche kan men daar wel om lachen.

Afgelopen maand gingen er wilde geruchten rond op sociale media. Het Formule E-team van Porsche had namelijk hun Instagram-pagina leeggeruimd. Op de Instagram-pagina van Porsche stond alleen nog een cryptische video waarin veel mensen dachten een shot van Sir Frank Williams te zien. Een onthulling bleef echter uit en Porsche gaat dan ook niet in zee met de Britse renstal.

Bij Porsche had men ook de berichten op sociale media gezien. Een deal met Williams was echter nooit aan in de buurt en Porsche's head of motorsport Thomas Laudenbach kan er wel om lachen. In gesprek met Autosport spreekt hij zich uit: "Ik was echt verrast toen ik zag dat dat gebeurde. Het had helemaal niets te maken met de Formule 1! We waren gewoon onze socials aan het opruimen, het had niets te maken met de Formule 1. We waren net zo verrast als de rest van de wereld. Het was ook wel een beetje grappig, ik denk dat het nu wel duidelijk is."