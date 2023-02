Sargeant ziet populariteit F1 toenemen: "Misschien groter dan NASCAR"

Logan Sargeant zette gisteren een belangrijke stap in zijn Formule 1-leven. De Amerikaanse Williams-coureur trok het doek van de livery van de wagen waarmee hij gaat debuteren in de koningsklasse van de autosport. Sargeant merkt dat de Formule 1 bijna de populairste vorm van autosport.

De Formule 1 is in de afgelopen jaren steeds populairder geworden in de Verenigde Staten. Deze gegroeide populariteit is mede te danken aan de mediastrategie van Formule 1-eigenaar Liberty Media en de succesvolle Netflix-serie Drive to Survive. Met Sargeant heeft het Amerikaanse publiek voor het eerst sinds 2015 een landgenoot in de koningsklasse van de autosport. De Williams-coureur is de opvolger van Alexander Rossi.

Sargeant merkt in ieder geval dat zijn landgenoten steeds meer en meer naar zijn sport kijken. De Amerikaan laat in gesprek met RaceFans weten dat de Formule 1 populairder is dan verwacht: "Het lijkt haast alsof de Formule 1 groter is dan de NASCAR en de Indycar. Het is moeilijk om te zeggen zonder de daadwerkelijke cijfers, maar het lijkt er echt op dat het heel erg populair is. Dat is echt iets heel erg positiefs."