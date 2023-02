Met deze kleuren opent Williams de aanval

Het team van Williams heeft zojuist als derde renstal hun nieuwe livery voor het aankomende seizoen getoond. In navolging van Red Bull Racing en Haas was het vandaag de beurt aan de Britse renstal. In een door Will Buxton gepresenteerde show werd duidelijk hoe de wagen van Alexander Albon en Logan Sargeant eruit zien.

Williams kende vorig jaar een redelijk wisselvallig seizoen met slechts een handje vol WK-punten. Dit jaar moet daar verandering aan komen en zullen Albon en Sargeant op jacht moeten gaan naar punten. Williams toonde vandaag de wagen waarmee ze gaan jagen of beter gezegd: ze toonde de kleuren van de wagen waarmee ze de strijd met de concurrentie aangaan.

Voor Sargeant was het sowieso een bijzondere dag. De Amerikaan debuteert dit jaar immers in de koningsklasse van de autosport. Sargeant is de opvolger van de vertrokken Nicholas Latifi en hij zal de buitenwereld laten zien tot wat hij in staat is. Zijn teamgenoot Alexander Albon gaat dit jaar voor het tweede seizoen op rij rijden voor Williams, voor hem is het zaak om de kar weer te trekken. Sinds vandaag weet de wereld hoe dat er ongeveer uit zal gaan zien.