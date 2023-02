'Teams hebben moeite met leiderschapsstijl Ben Sulayem'

FIA-president Mohammed Ben Sulayem kent een roerige start van het jaar. Ben Sulayem ontving een boze reactie van de hoge heren van de Formule 1 nadat hij zich negatief uitliet over een mogelijke verkoop van de sport. Nu blijkt dat een aantal kopstukken van de Formule 1-teams nogal veel moeite hebben met zijn managementstijl.

De voormalig rallyrijder is sinds begin vorig jaar aan de macht bij autosportfederatie FIA. In zijn eerste jaar kreeg hij direct te maken met de nodige relletjes, deze ophef ging regelmatig ook om hemzelf. Recent liet hij zich op Twitter negatief uit over Saoedische interesse in de rechten van de Formule 1, volgens huidig F1-eigenaar Liberty Media mag Ben Sulayem zich hier helemaal niet mee bemoeien.

Positieve gesprekken

Er werd een boze brief richting de FIA gestuurd, maar tot een enorme rel kwam het uiteindelijk ook niet. Toch gebeurt er van alles op de achtergrond. Bij Sky Sports legde reporter Craig Slater de zaak uit: "Er is geen antwoord gekomen van de FIA op de brief. Ik kan wel zeggen dat er positieve gesprekken gaande zijn tussen de twee organisaties. Ze functioneren dus op een normale manier die nodig is om de sport te laten draaien."

Leiderschapsstijl

Dat de gesprekken tussen de FIA en Formule 1 goed lopen betekent echter niet dat alles weer koek en ei is. Er zou volgens Slater namelijk nog genoeg irritatie zijn omtrent Ben Sulayem: "Er zijn echter nog steeds mensen die mij vertellen dat ze problemen hebben met de persoonlijke stijl van leiderschap van Mohammed Ben Sulayem. Deze mensen zijn hoog aangeschreven individuen van een aantal Formule 1-teams."